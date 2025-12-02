Haos na granicama: Kolone na izlazu iz BiH, saobraćaj usporavaju i radovi

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se putuje savjetuje se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima.Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na GP Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.Apeluje se na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja,pišu Vijesti

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

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