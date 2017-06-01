Paklen dan pred nama: U BiH i do 42 stepena

Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 °C.

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