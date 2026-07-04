Krvavi obračun Srba u Njemačkoj: Tukli se, pucali, pa gazili jedni druge automobilima

Dvojica muškaraca teško su ranjena iz vatrenog oružja u sukobu koji se dogodio na benzinskoj pumpi u Altenštajgu (Altensteig), u okrugu Kalv (Calw). Nakon incidenta osumnjičeni su pobjegli automobilom, ali ih je policija ubrzo uhapsila u Bad Vildbadu (Bad Wildbad).

Kako je saopćila policija, uhapšena su dvojica osumnjičenih, starosti 21 i 24 godine. Riječ je o osobama njemačko-srpske nacionalnosti koje su smještene u odvojene pritvorske jedinice.

Prema dosadašnjim informacijama, nijedan od povrijeđenih nije životno ugrožen. Istragu o motivu i tačnom toku događaja vode kriminalistička policija Kalva i Kancelarija javnog tužioca u Tibingenu (Tübingen),piše Avaz

Više osoba završilo u bolnici

Muškarci starosti 23 i 48 godina, koji su ranjeni u pucnjavi, prevezeni su u bolnicu zajedno s dvojicom osumnjičenih i još tri osobe koje su učestvovale u sukobu.

Svi su zadobili povrede različitog stepena težine, a istražioci sumnjaju da je najmanje jedna osoba tokom incidenta udarena automobilom.

Učesnici se poznavali

Nadležni organi navode da su se učesnici sukoba međusobno poznavali, a predmet istrage je i mogućnost da su između njih i ranije postojale nesuglasice.

Policija je dojavu o pucnjavi zaprimila u četvrtak nešto poslije 22 sata, nakon što je više građana prijavilo da su čuli hice. Na mjesto događaja odmah je upućen veći broj policijskih patrola, dok je u potragu bio uključen i policijski helikopter.

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