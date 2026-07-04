Eksplozija ispred vile srbijanskog biznismena u Herceg Novom: Policija blokirala cijelo područje

Snažna eksplozija odjeknula je u poslijepodnevnim satima u Herceg Novom, nakon što je, prema prvim informacijama, za sada nepoznata osoba aktivirala eksplozivnu napravu u dvorištu porodične kuće srbijanskog biznismena Petra Matijevića.

Prema fotografijama s mjesta događaja, na terenu je raspoređen veliki broj policijskih službenika koji obavljaju detaljan uviđaj i pretražuju dvorište i okolinu u potrazi za tragovima koji bi mogli dovesti do počinioca,piše Avaz

Snažna detonacija uznemirila je stanovnike ovog dijela grada, a područje oko kuće ubrzo je stavljeno pod potpunu kontrolu policije.

Odmah nakon prijave na mjesto događaja stigle su brojne policijske patrole i ekipe Hitne pomoći. Prema prvim informacijama, u eksploziji nije bilo povrijeđenih, iako je pričinjena materijalna šteta.

Policija je blokirala šire područje oko kuće, dok motiv napada za sada nije poznat.

Porodica Petra Matijevića, zemljoposjednika, vlasnika mesne industrije i više hotela, posjeduje vilu u jednom od najatraktivnijih dijelova Herceg Novog.

Njegov sin Zoran Matijević ranije je govorio da porodica već godinama ljetuje u Boki kotorskoj.

– Ovdje smo redovno posljednjih 10 godina, tu se osjećamo kao kod kuće. Veći dio ljeta boravimo na Savini, ali pola provedemo radno, a pola odmarajući – rekao je Matijević za Bloomberg.

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