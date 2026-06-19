Gdje je javni poziv za više od 546 miliona KM novca osiguranika Kantona Sarajevo?

Prema javno objavljenim informacijama, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaključio je za 2026. godinu ugovore sa 15 javnih zdravstvenih ustanova i za njih planirao više od 546 miliona KM sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, navodi se u saopćenju SBB-a.

– Postavljamo jednostavno pitanje:

Gdje je bio javni poziv?

Ako je javni poziv proveden, tražimo da se odmah objavi:

* datum raspisivanja javnog poziva,

* tekst javnog poziva,

* kriteriji za izbor,

* lista svih prijavljenih ustanova,

* zapisnici i odluke o izboru,

* metodologija raspodjele sredstava.

Ako javni poziv nije proveden, tražimo odgovor na osnovu kojih zakonskih odredbi su zaključeni ugovori i raspoređena sredstva osiguranika.

Posebno tražimo odgovor od:

* Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo,

* direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,

* predsjednika Upravnog odbora ZZO KS,

* Vlade Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da su Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine i druge nadležne institucije godinama ukazivale na potrebu zakonitog i transparentnog ugovaranja zdravstvenih usluga.

Novac Zavoda zdravstvenog osiguranja nije novac političkih stranaka, ministara, direktora niti upravnih odbora.

To je novac građana, radnika, penzionera i poslodavaca koji redovno plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje.

Građani imaju pravo znati:

* kako se raspoređuje njihov novac,

* po kojim kriterijima se zaključuju ugovori,

* zašto se ne koriste svi raspoloživi zdravstveni kapaciteti,

* zašto postoje liste čekanja za preglede i dijagnostiku,

* zašto se ne objavljuju svi dokumenti koji se odnose na ugovaranje zdravstvenih usluga.

Ovo je pitanje prava pacijenata, prava osiguranika i poštivanja zakona – piše u saopćenju SBB-a.

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