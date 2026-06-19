BiH

Gdje je javni poziv za više od 546 miliona KM novca osiguranika Kantona Sarajevo?

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Objavljeno prije 15 minuta

Novac Zavoda zdravstvenog osiguranja nije novac političkih stranaka, ministara, direktora niti upravnih odbora, navodi se u saopćenju SBB-a

Prema javno objavljenim informacijama, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaključio je za 2026. godinu ugovore sa 15 javnih zdravstvenih ustanova i za njih planirao više od 546 miliona KM sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, navodi se u saopćenju SBB-a.

– Postavljamo jednostavno pitanje:

Gdje je bio javni poziv?

Ako je javni poziv proveden, tražimo da se odmah objavi:

* datum raspisivanja javnog poziva,

* tekst javnog poziva,

* kriteriji za izbor,

* lista svih prijavljenih ustanova,

* zapisnici i odluke o izboru,

* metodologija raspodjele sredstava.

Ako javni poziv nije proveden, tražimo odgovor na osnovu kojih zakonskih odredbi su zaključeni ugovori i raspoređena sredstva osiguranika.

Posebno tražimo odgovor od:

* Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo,

* direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,

* predsjednika Upravnog odbora ZZO KS,

* Vlade Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da su Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine i druge nadležne institucije godinama ukazivale na potrebu zakonitog i transparentnog ugovaranja zdravstvenih usluga.

Novac Zavoda zdravstvenog osiguranja nije novac političkih stranaka, ministara, direktora niti upravnih odbora.

To je novac građana, radnika, penzionera i poslodavaca koji redovno plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje.

Građani imaju pravo znati:

* kako se raspoređuje njihov novac,

* po kojim kriterijima se zaključuju ugovori,

* zašto se ne koriste svi raspoloživi zdravstveni kapaciteti,

* zašto postoje liste čekanja za preglede i dijagnostiku,

* zašto se ne objavljuju svi dokumenti koji se odnose na ugovaranje zdravstvenih usluga.

Ovo je pitanje prava pacijenata, prava osiguranika i poštivanja zakona – piše u saopćenju SBB-a.


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