Roditelji Koste Kecmanovića osuđeni: Majka mu poslala poruku dvije minute prije počinjenog zločina

Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina a Miljana Kecmanović na dvije godine.

Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović u obrazloženju presude detaljno je opisao tok događaja koji su prethodili i pratili zločin, navodeći da je sve trajalo 2 minute i 1 sekundu.

Prema sudskim utvrđenjima, maloljetni Kosta se prije nemilog događaja vratio u stan, gdje je bio sam. Nakon ulaska u stan, pristupio je ormaru u kojem se nalazilo vatreno oružje. Kada je primijetio nadzornu kameru, pokušao ju je onesposobiti, pri čemu je, prema navodima, stavio majicu preko kamere.

U obrazloženju se navodi i da je u tom periodu otac koristio aplikaciju za kontrolu nadzorne kamere u stanu. Maloljetnik je iz ormarа uzeo dva pištolja sa ukupno 92 metka i naveo da je planirao da ih sve iskoristi. Oružje je potom ostavio u fioci radnog stola do narednog jutra.

Tokom istrage utvrđeno je da je maloljetni Kosta pretraživao različite sadržaje na internetu, uključujući pojmove vezane za sigurnost, zakonodavstvo i antisocijalno ponašanje. Također je u noćnim satima pravio improvizirane zapaljive naprave koje je, prema navodima suda, sakrio u radnom prostoru.

U jutarnjim satima, iako je planirano da zajedno krenu, majka je sa sestrom napustila stan, dok je maloljetnik ostao sam. Neposredno prije događaja razmijenjena je poruka između majke Miljane i Koste.

Maloljetnik je potom uzeo oružje, stavio ga u ranac i uputio se prema školi. Po dolasku u školu, prema sudskim navodima, najprije je razgovarao sa školskim čuvarom Draganom, nakon čega je izvadio oružje i započeo napad.

U holu škole ubijeno je više osoba, dok je u učionici istorije, gdje se nalazilo više učenika i nastavnika, ispaljen veliki broj metaka. Sud je naveo da je u učionici ispaljeno najmanje 45 metaka, od kojih je 34 pogodilo žrtve.

Nakon toga, maloljetnik je izašao iz učionice i napustio školu, gdje je odbacio dio oružja. Zatim je pozvao policiju i prijavio šta je uradio, nakon čega je ubrzo i uhapšen.

Sud je naveo da je ukupno ispaljeno 66 hitaca, te da je zločin trajao 2 minute i 1 sekundu. Također je utvrđeno da je maloljetnik ranije planirao napad, uključujući pravljenje spiska učenika i skice škole, kao i pretrage na internetu koje su ukazivale na pripremu i interesovanje za nasilne sadržaje i psihološke teme, piše Blic.

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