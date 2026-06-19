Stručnjaci odabrali najzdraviju orašastu namirnicu

Dijetetičari s kojima je razgovarao portal Health.com saglasni su da su bademi najzdraviji orašasti plod koji možete jesti.

„Kada se uzmu u obzir hranljivost, prilagodljivost i mogućnosti primjene, to bi morali biti bademi“, izjavila je registrovana dijetetičarka Dženel Bober.

S njom se slaže i koleginica Mara Barouz:

„Bademi su moj omiljeni orašasti plod zbog brojnih zdravstvenih prednosti koje nude.“

Zašto su bademi najbolji izbor?

Dijetetičari ističu bademe zbog njihovog impresivnog nutritivnog sastava, potencijalnih zdravstvenih koristi i izuzetne svestranosti u kuhinji.

„Bademi su odličan izvor biljnih proteina, sa oko šest grama po porciji od 28 grama, što je više nego kod mnogih drugih orašastih plodova, uključujući indijski orah i orahe“, pojasnila je Barouz.

Bademi takođe pogoduju zdravlju sistema za varenje.

„Dobar su izvor vlakana, koja pomažu varenju i podstiču redovnost“, rekla je Barouz.

Istraživanja pokazuju da konzumacija badema može podstaći rast korisnih crijevnih bakterija koje podržavaju zdravlje varenja.

Osim toga, bademi se ističu visokim udjelom nezasićenih masti koje su dobre za srce, kao i vitaminom E, nutrijentom koji štiti ćelije od oksidativnog stresa.

Studije ukazuju na to da osobe koje jedu više hrane bogate zdravim mastima i vitaminom E, poput badema, imaju manji rizik od razvoja srčanih bolesti.

Bademi su i dobar izvor magnezijuma, minerala neophodnog za održavanje zdravog krvnog pritiska i regulaciju nivoa šećera u krvi.

„Ta kombinacija nutrijenata – masti, vlakana i proteina – pomaže u održavanju osjećaja sitosti“, izjavila je sportska dijetetičarka Roksana Ehsani.

Pored zdravstvenih prednosti, bademi su ukusni i izuzetno svestrani te se lako uklapaju u slatke i slane recepte.

Nutritivna vrijednost

Bademi su puni hranljivih materija. Porcija od 28 grama sirovih badema sadrži:

164 kalorije

14,1 gram masti

6,12 grama ugljenih hidrata

3,5 grama vlakana

6 grama proteina

Ta količina takođe obezbjeđuje:

7,26 miligrama vitamina E, što predstavlja 48 odsto preporučenog dnevnog unosa

76,5 miligrama magnezijuma, što čini 18,2 odsto preporučenog dnevnog unosa

Kako uključiti bademe u ishranu?

Mogućnosti korišćenja badema gotovo su beskrajne, a dijetetičari preporučuju nekoliko jednostavnih načina.

Možete ih koristiti kao dodatak jogurtu, ovsnoj kaši i salatama ili njima zamijeniti pinjole u pripremi domaćeg pesta.

Takođe ih možete dodati u smutije za orašast ukus i kremastiju teksturu, a odlični su kao brz međuobrok u kombinaciji s voćem i sirom ili uz malo tamne čokolade.

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