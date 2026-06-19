Ovu odjeću nikako ne biste trebali prati u mašini za veš

Neadekvatno pranje i nepažljivo rukovanje mogu dovesti do oštećenja, gubitka oblika ili trajnog uništavanja tkanine.

Određeni materijali nikako nisu pogodni za mašinsko pranje, jer lako mogu promijeniti oblik, skupiti se ili izgubiti strukturu.

Kada je riječ o kašmiru i vuni, pranje u veš-mašini može dovesti do skupljanja i deformacije odjevnih predmeta. Takvi komadi se mogu održavati ručnim pranjem u mlakoj vodi uz blago sredstvo za pranje. Odjevni predmet je potrebno potopiti, ostaviti da odstoji, zatim lagano isprati i položiti da se prirodno osuši na ravnoj površini.

Slična pravila vrijede i za svilu. Iako se često preporučuje hemijsko čišćenje, svilu je moguće prati i ručno, koristeći hladnu vodu i blage deterdžente. Nakon pranja, odjeću je najbolje sušiti u hladu, jer direktno izlaganje suncu može dovesti do promjene boje i oštećenja materijala.

Poseban oprez potreban je kod strukturirane odjeće poput sakoa, odijela i plisiranih suknji. Ovi komadi, iako mogu biti izrađeni od kvalitetnih materijala, zbog svoje konstrukcije i kroja nisu pogodni za pranje u mašini, jer lako mogu izgubiti oblik. Za takve odjevne predmete preporučuje se profesionalno hemijsko čišćenje kako bi se sačuvala njihova forma i dugotrajnost.

Facebook komentari