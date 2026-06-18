Šokantan povratak Aleksandre Prijović: Totalna transformacija nakon porođaja i tri godine pauze

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović obradovala je danas brojne fanove i zvanično objavila svoj dugo iščekivani album “Bol i alkohol” sa čak 9 novih pjesama, koje prate i zanimljivi spotovi.

Ovim potezom pjevačica je obilježila veliki povratak na scenu nakon pauze, a u spotu za pjesmu “Rugoba” napravila je upečatljivu transformaciju – pojavljuje se s kratkom crnom kosom i šiškama.

Aleksandra Prijović vrijedno je radila i snimala nove numere čak i dok je bila trudna. I u blaženom stanju odlučila je da ne pauzira, već da nastavi stvarati nove hitove. Pored novih muzičkih ritmova, svih 9 pjesama dobilo je i svoje vizuelne priče, a javnost već uveliko bruji o pjevačicinom izgledu.Posebnu pažnju privukao je upravo spot za pjesmu “Rugoba”, u kojem je Prijović napravila potpunu transformaciju. Kratka crna kosa, šiške i uski korset istakli su njen glamurozan, ali i provokativan stil,piše Avaz

Svi spotovi za nove pjesme izazvali su veliku pažnju javnosti, a fanovi na društvenim mrežama ne prestaju komentirati njen izgled i novi muzički pravac.

Ovim albumom Aleksandra Prijović se zvanično vratila na muzičku scenu u velikom stilu nakon pauze

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