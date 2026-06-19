Tragedija u Grčkoj upozorava: Kako reagovati ako alergičnu osobu ubode osa

Iako većina ljudi nakon uboda ose osjeti samo bol, crvenilo i otok na mjestu uboda, kod osoba koje su alergične može doći do anafilaksije – teške i potencijalno smrtonosne alergijske reakcije koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Kako prepoznati da nije riječ o uobičajenoj reakciji?

Ako se simptomi zadrže samo na mjestu uboda, najčešće nema razloga za ozbiljniju zabrinutost. Međutim, problem nastaje kada se reakcija proširi na druge dijelove tijela.

Znaci moguće anafilaksije uključuju:

otežano disanje ili osjećaj gušenja;

oticanje usana, jezika ili grla;

promuklost ili otežan govor;

koprivnjaču ili osip po cijelom tijelu;

vrtoglavicu, malaksalost ili gubitak svijesti;

ubrzan ili slab puls;

mučninu, povraćanje ili grčeve u stomaku

Prema medicinskim smjernicama, ovi simptomi mogu se razviti veoma brzo, ponekad već nekoliko minuta nakon uboda.

Šta uraditi odmah?

Ako je poznato da je osoba alergična na ubode osa, pčela ili stršljena, ne treba čekati da se vidi da li će simptomi proći sami.

Prvi korak je pozivanje Hitne pomoći. Ukoliko osoba kod sebe ima autoinjektor adrenalina, poput EpiPena ili drugog propisanog preparata, potrebno joj je pomoći da ga primijeni ili to učiniti umjesto nje ako nije u stanju.

Adrenalin se smatra najvažnijim lijekom u liječenju anafilaksije i njegova primjena ne bi trebalo da se odgađa.

Osobu koja otežano diše ne treba prisiljavati da legne. Preporučuje se položaj koji joj olakšava disanje, najčešće sjedeći ili polusjedeći. Ako pokazuje znakove nesvjestice ili pada krvnog pritiska, može se položiti na leđa uz blago podignute noge, osim ako joj to dodatno otežava disanje.

Ako osoba prestane da diše ili izgubi svijest, potrebno je odmah započeti osnovne mjere reanimacije i nastaviti ih do dolaska medicinske ekipe.

Šta ako osoba nije alergična?

Kod većine ljudi dovoljno je oprati mjesto uboda vodom i sapunom te staviti hladan oblog ili led umotan u tkaninu kako bi se smanjili bol i otok.

Za razliku od pčele, osa uglavnom ne ostavlja žalac u koži i može ubosti više puta.

Ipak, i osobe koje ranije nisu imale alergijske reakcije treba da obrate pažnju na eventualno pogoršanje simptoma nakon uboda.

Kada je neophodno javiti se ljekaru?

Ljekarsku pomoć treba potražiti bez odlaganja ako:

osoba ima poznatu alergiju na ubode insekata;

pojavi se otežano disanje;

dođe do oticanja lica, usana ili grla;

ubod se dogodio u ustima ili grlu;

osoba je zadobila veći broj uboda.

U takvim situacijama postoji rizik od ozbiljnih komplikacija, a pravovremena medicinska intervencija može biti presudna.

Kontekst: Koliko su česte fatalne reakcije?

Smrtni ishodi nakon uboda osa, pčela ili stršljena relativno su rijetki, ali se najčešće povezuju s teškim alergijskim reakcijama poznatim kao anafilaktički šok. Medicinska literatura bilježi da se anafilaksija može razviti veoma brzo nakon kontakta s alergenom, zbog čega stručnjaci naglašavaju važnost brzog prepoznavanja simptoma i hitnog liječenja.

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