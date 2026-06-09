Slaven Kovačević kandidat za člana Predsjedništva BiH komentarisao je, zabranu prenosa utakmica Nogomentne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Kiseljaku i Vitezu

Građanima Bosne i Hercegovine danas, pojedini u pojedinim sredinama, zabranjuju javno praćenje na otvorenom, televizijskih prijenosa utakmice nogometne reprezentacije naše domovine na Svjetskom prvenstvu. Zamislite šta bi sve bilo zabranjeno i uskraćeno ako bi se desio “treći entitet”. Da mogu, sutra bi zabranili i postojanje države Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je bila, jeste i biće biti prostor slobode za sve njene ljude. Pružimo otpor fašizmu”, rekao je Kovačević.

Podsjetimo, načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić Ramljak rekao je da u ovom trenutku nije u mogućnosti osigurati korištenje prostora na Trgu općine za organizovano javno praćenje utakmica, budući da se na toj lokaciji izvode radovi na rekonstrukciji krova,pišu Vijesti

Odluka Općine Vitez da ne odobri organizaciju fan zone za praćenje nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu izazvala je negodovanja u ovoj općini.

Iz Udruženja mladih GLAS navode da su mjesecima radili na projektu koji je trebao okupiti navijače svih generacija, ali da realizacija na kraju nije odobrena.

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