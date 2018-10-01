Farah Puce među najboljima u Evropi na HIPPO olimpijadi iz engleskog jezika.

Učenica Farah Puce ostvarila je izvanredan uspjeh osvojivši 12. mjesto u Kontinentalnoj rundi 14. HIPPO olimpijade iz engleskog jezika u kategoriji Hippo 3, takmičeći se u konkurenciji učesnika iz grupe Kontinentalna Evropa.

HIPPO olimpijada važi za jedno od najmasovnijih i najprestižnijih međunarodnih takmičenja iz engleskog jezika, a ovogodišnje izdanje okupilo je čak 107.000 takmičara iz Evrope, Azije, Afrike te Srednje i Južne Amerike.
Ostvareni rezultat potvrda je Farahinog znanja, predanog rada i upornosti, ali i kvalitetnog rada nastavnog kadra koji je pratio njen razvoj i pripreme za takmičenje.
Ovaj uspjeh predstavlja veliki razlog za ponos škole i još jednu potvrdu da se trud, rad i posvećenost isplate.

Farah Puce zelimo mnogo uspjeha u budućnosti.


