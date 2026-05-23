Ðemila Talić Gabriel održala inspirativan govor maturantima Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru

Ceremonija je protekla u svečanoj i emotivnoj atmosferi, slaveći uspjehe mladih ljudi, a ove godine je okupila 99 maturanata iz više od 50 zemalja svijeta, dok Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru danas okuplja više od 200 učenika iz preko 70 zemalja, uključujući učenike iz Bosne i Hercegovine, regije Balkana i brojnih drugih dijelova svijeta.

Posebna gošća i govornica na ceremoniji je bila Ðemila Talić Gabriel, magistrica međunarodnog prava, uspješna poduzetnica, humanitarka i zagovornica ljudskih prava.

U emotivnom i snažnom obraćanju, Ðemila Talić Gabriel je govorila o vlastitom životnom putu, od odrastanja u Bosni i Hercegovini, preko iskustva rata i izbjeglištva, do izgradnje novog života u Australiji, gdje je ostvarila uspješnu poslovnu karijeru.

Obraćajući se mladima koji dolaze iz različitih kultura i tradicija, naglasila je kako upravo različitost predstavlja najveću snagu njihove generacije.

– Vaše okolnosti ne određuju vašu budućnost. Važno je odakle dolazite, ali još je važnije gdje odlučite da idete – poručila je Talić Gabriel maturantima.

Poseban akcenat je stavila na važnost dobrote, integriteta i saosjećanja u vremenu globalnih izazova i podjela.

– Svijetu nisu potrebni samo inteligentni ljudi. Potrebni su mu saosjećajni i ljudi koji slušaju, kojima je stalo i koji podižu druge umjesto da ih ruše – istakla je Talić Gabriel.

