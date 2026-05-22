Poznati bh. meteorolog najavio ljetne temperature u BiH: “Od nedjelje znatno topliji talas”

Krajinović je pojasnio da je trenutno odsustvo sunca isključivo lokalnog karaktera.

“Iako smo pod uticajem snažne anticiklone koja se pozicionirala nad većim dijelom Evrope, velika količina vlage zadržala je oblake iznad Sarajeva. Međutim, u ostatku zemlje jutro je sunčano, a ovaj oblačni sloj iznad glavnog grada će se brzo razbiti pod uticajem visokog pritiska. Atmosfera se kreće u pravcu pozitivne stabilizacije”, istakao je Krajinović u razgvooru za TVSA.

Prema njegovim riječima, dani vikenda donose znatno ljepše i ugodnije vrijeme u odnosu na protekli period, što će se prvenstveno ogledati u dužim sunčanim intervalima i rastu živine u termometru.

Dok će jutra i dalje ostati svježa sa temperaturama između 7 i 11 stepeni, maksimalne dnevne vrijednosti u Sarajevu tokom vikenda dostizat će 23 stepena.

Pravi preokret i znatno topliji talas očekuju nas od nedjelje i tokom naredne sedmice.

“Ulazimo u period znatno izraženijeg zatopljenja. Tokom naredne sedmice temperature u Sarajevu i širom Bosne prelazit će 25 stepeni, dok će u Hercegovini ljetni ugođaj biti potpun sa vrijednostima koje će dostizati i do 31 stepen celzijusa. Približavamo se kraju maja i idemo u smjeru ljetnog izgleda vremena kakav građani i priželjkuju”, zaključio je Krajinović, napominjući da je ovaj maj neuobičajen jer u Sarajevu još uvijek nismo zabilježili temperature od 30 stepeni, što se prethodnih godina dešavalo čak i tokom aprila, prenosi Radiosarajevo.

