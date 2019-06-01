Život na ivici: Sindikalna potrošačka korpa za april premašila 3.340 KM

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSS BiH) objavio je najnovije podatke o sindikalnoj potrošačkoj korpi za april 2026. godine.

Prema njihovom izračunu, porodica sa dvoje djece (jedno u osnovnoj, drugo u srednjoj školi) trebala je izdvojiti vrtoglavih 3.340,70 KM za osnovne životne potrebe.

Jaz između plata i troškova

Najveći alarm izaziva podatak o pokrivenosti potrošačke korpe platama. S obzirom na to da je posljednja prosječna plata isplaćena u FBiH iznosila 1.643,00 KM, ona je dovoljna da pokrije tek 49,19% mjesečnih troškova.

Još teža situacija je za radnike na minimalcu. Minimalna plata od 1.027,00 KM pokriva poražavajućih 30,75% sindikalne korpe, što znači da su za jednu dostojanstvenu korpu potrebne čak tri minimalne plate.

Kao i prethodnih mjeseci, najveći dio kućnog budžeta odlazi na prehranu. Ova kategorija čini skoro polovinu ukupnih troškova, a cijene su se kalkulisale na osnovu 86 artikala iz tri trgovačka centra.

Šta čini korpu?

Osim prehrane, u izračun su ušli i troškovi higijene (10 stavki), te stanovanja i komunalnih usluga (6 stavki).

Sindikat naglašava da ovi podaci predstavljaju minimum potreban za normalno funkcionisanje četveročlane porodice, dok stvarnost na terenu pokazuje da se građani sve češće odriču kategorija poput obrazovanja, kulture ili adekvatnog održavanja zdravlja kako bi pokrili troškove hrane i režija.

Ovaj trend rasta troškova bez adekvatnog praćenja rasta plata nastavlja vršiti pritisak na životni standard i povećava stopu siromaštva u zemlji.

