Dirljiv oproštaj u Banjaluci i ozbiljno upozorenje: profesori fizike nestaju iz učionica

Kako su poručili učenici, profesor Hajirić za njih nije bio samo predavač fizike, već i čovjek koji ih je učio ljudskosti, poštovanju i pravim životnim vrijednostima. Istakli su da im nije bio samo profesor, nego i prijatelj, neko ko je iza sebe ostavio mnogo više od gradiva iz udžbenika.

Iako je u ovom slučaju riječ o isteku angažmana profesora koji je radio kao zamjena, priča iz Banjaluke otvara mnogo šire i ozbiljnije pitanje: ko će u godinama koje dolaze uopšte predavati fiziku u školama?

Škole u Republici Srpskoj već sada se suočavaju s nedostatkom profesora fizike, hemije i matematike, a institucije i fakulteti upozoravaju da bi problem uskoro mogao dodatno da se produbi. Prema navodima iz obrazovnih institucija, potražnja za ovim kadrom traje godinama, dok škole sve češće traže čak i nesvršene studente da uskoče u nastavu.

Razlog nije teško naslutiti. Studij fizike upisuje sve manje mladih, a na banjalučkom PMF-u je, prema medijskim izvještajima ove akademske godine, upisano svega pet studenata, nakon što prethodne godine na prvi ciklus nije bio upisan nijedan. Istovremeno, sve se otvorenije govori o tome da mladi izbjegavaju prosvjetu jer ne vide perspektivu u poslu koji je zahtjevan, potplaćen i sve manje društveno cijenjen.

Problem pritom nije samo lokalni. U širem evropskom kontekstu već se godinama upozorava da su upravo fizika, matematika i informatika među predmetima za koje je najteže pronaći kvalifikovane nastavnike, a kao ključni razlozi navode se niske plate, slabije interesovanje za nastavničke smjerove i činjenica da fizičari i drugi STEM stručnjaci imaju mnogo bolje plaćene opcije van učionice. Zbog toga škole sve teže privlače i zadržavaju kadar koji je istovremeno među najtraženijima na tržištu rada.

Ako se ovakav trend nastavi, učenicima uskoro zaista neće imati ko da predaje jedan od temeljnih predmeta bez kojih je teško zamisliti budućnost savremenog društva, jer bez fizike nema ni medicine, ni inženjerstva, ni savremene tehnologije, ni ozbiljnog razumijevanja svijeta u kojem živimo.

