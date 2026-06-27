Švicarski ledenjaci tope se alarmantnom brzinom: Metar leda nestao u deset dana

Svako daljnje otapanje do oktobra značit će smanjenje ukupne mase ledenjaka u švicarskim Alpama, piše Guardian.

Ovaj događaj označava alarmantno rani dolazak prekretnice poznate kao dan gubitka ledenjaka, što je drugi najraniji zabilježeni datum. Prema podacima koji sežu do 2000. godine, jedini put kada je ta tačka dostignuta ranije bio je 2022. godine, i to 26. juna. Za ovaj sumorni scenarij odgovoran je trenutni toplotni val, kao i onaj u maju, a oba su uslijedila nakon zime s ispodprosječnom količinom snijega.

Zbog toplotnog vala koji je zahvatio Evropu, švicarski ledenjaci izgubit će ogromnu količinu leda, upozorava voditelj švicarske mreže za praćenje ledenjaka (Glamos). “Trenutno svjedočimo golemom otapanju, kako leda tako i snijega, širom Alpa”, izjavio je za AFP voditelj mreže Glamos Matthias Huss, dok su brojne švicarske meteorološke postaje bilježile nove temperaturne rekorde.

“U usporedbi sa zdravim stanjem ledenjaka, tri mjeseca smo uranili”, dodao je.

Tokom ovog stoljeća, dan gubitka ledenjaka u prosjeku je dolazio sredinom augusta, što je već samo po sebi loša vijest za ledenjake koji se smanjuju zapanjujućom brzinom. Većina vode koja napaja Rajnu i Ronu, dvije velike evropske rijeke, dolazi upravo iz alpskih ledenjaka.

Metar leda nestao u deset dana

Huss je ispričao kako se upravo vratio s ledenjaka Rone te da se u samo deset dana od njegova prethodnog posjeta “otopio jedan metar leda u vertikalnom smjeru – metar leda u samo posljednjih deset dana.”

“Zapanjujuće je to vidjeti, a to je posljedica samo ovog toplotnog vala”, rekao je. “Svaki novi dan s izuzetno visokim temperaturama, bilo da je riječ o 35 ili 40 Celzijevih stepeni, jednostavno je jako loš za ledenjake.”

Huss je objasnio da je “trenutno vrlo loše stanje ledenjaka posljedica kombinacije nepovoljnih okolnosti”, uključujući manje snježnih oborina i dolazak saharske prašine u martu, prenosi Index.hr.

Rekao je da je 2026. godina “upadljivo slična” 2022., koja je za ledenjake bila “daleko najekstremnija godina ikad zabilježena u Alpama, sa stopama otapanja koje su nadmašile sve što smo dotad vidjeli”.

Naveo je da je ove godine palo 25 posto manje snijega koji obnavlja površinu ledenjaka u usporedbi s prosjekom za razdoblje od 2010. do 2020. godine. Usto, maj je bio topao, što je uzrokovalo raniji nestanak snježnog pokrivača.

Crne prognoze za budućnost

Ledenjaci u švicarskim Alpama počeli su se povlačiti prije otprilike 170 godina, na početku neznatno, no posljednjih desetljeća otapanje se značajno ubrzalo s porastom globalne temperature.

Obim švicarskih ledenjaka smanjio se za 38 posto između 2000. i 2024. godine. Huss je rekao da je Švicarska u posljednjih 50 godina već izgubila 1200 ledenjaka, a preostalo ih je još samo 1300.

“Izgubljeni su manji ledenjaci, no i oni su bili važni za rubna područja Alpa”, rekao je glaciolog. “Nastavi li se zagrijavanje tempom iz posljednjih desetljeća, do 2100. godine ostat će nam samo mali fragmenti leda.”

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