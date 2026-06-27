Njemačka oborila temperaturni rekord: Izmjereno 41,3 stepena

Ta vrijednost dosegnuta je u Njemačkoj prvi puta” od početka meteoroloških mjerenja, rekla je služba na mreži Bluesky.

Prethodni temperaturni rekord od 41,2 stepena Celzija zabilježen je u Njemačkoj 25. jula 2019.

“I sasvim je moguće da ta temperatura ponovno bude dosegnuta sutra (subota), ako ne i lagano premašena”, kazao je za agenciju AFP Uwe Baumgarten, meteorolog u DWD-u.

Njemački meteorolozi danas ujutro izdali su upozorenja na jake do ekstremne vrućine u cijeloj zemlji. Najtopliji dan očekuje se u nedjelju, kada se prognoziraju temperature do 42 stepena Celzija. Meteorolozi predviđaju da će toplotni val trajati do početka sljedeće sedmice.

Zbog vrućine su u mnogim dijelovima zemlje otkazani sportski događaji i događaji na otvorenom. Zbog visokih temperatura koje opterećuju i infrastrukturu njemačke željeznice upozoravaju na moguće probleme i savjetuju da se ne putuje osim u slučaju nužnosti.

Osim visokih temperatura, od subote će se postepeno povećavati vjerovatnoća oluja sa zapada s mogućnošću obilnih pljuskova, tuče i jakih udara vjetra.

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