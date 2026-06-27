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U Mostaru danas 39 stepeni, i sutra sunčano i visoke temperature zraka

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Objavljeno prije 1 sat

U Bosni i Hercegovini je danas bilo sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 27, Sokolac 29, Sarajevo 31, Bugojno i Srebrenica 32, Livno 33, Sanski Most 34, Gradačac, Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce i Prijedor 36 i Mostar 39 stepeni.

U Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni,piše Vijesti

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stepena, saopćeno je iz FHMZ-a.


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