U FBiH 1,84 miliona radno sposobnog stanovništva, 52,1 posto ekonomski aktivnih

U četvrtom kvartalu 2025. godine u FBiH bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva od kojih je 963.000 ekonomski aktivno ili 52,1 posto, a 884.000 osoba izvan radne snage ili 47,9 posto.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 843.000 je bilo zaposleno ili 45,6 posto, a 120.000 nezaposleno ili 6,5 posto.

Broj zaposlenih u odnosu na treći kvartal 2025. godine je povećan za 2,2 posto, a broj nezaposlenih je smanjen za 0,7 posto. U odnosu na četvrti kvartal 2024. godine broj zaposlenih povećan je za 4,0 posto a broj nezaposlenih je smanjen za 1,9 posto.

Ukupan broj aktivnog stanovništva se povećao u odnosu na treći kvartal 2025. godine za 1,8 posto. U odnosu na četvrti kvartal 2024. godine broj aktivnog stanovništva se povećao za 3,3 posto, pokazuju rezultati Ankete o radnoj snazi za četvrti kvartal 2025. godine koje je objavio Federalni zavod za statistiku.

Stopa zaposlenosti u četvrtom kvartalu 2025. godine u odnosu na treći kvartal 2025. godine povećana je za 0,9 procentnih poena, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2024. godine povećana za 1,7 procentnih poena.

Stopa nezaposlenosti u četvrtom kvartalu 2025. godine u odnosu na treći kvartal 2025. godine smanjena je za 0,3 procentna poena, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2024. godine smanjena za 0,6 procentnih poena.

U strukturi aktivnog stanovništva 574.000 su muškarci ili 59,6 posto, a 389.000 su žene ili 40,4 posto. U strukturi zaposlenih osoba 518.000 ili 61,5 posto su muškarci dok su 325.000 ili 38,5 posto žene. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 56.000 ili 46,7 posto su muškarci, a 64.000 ili 53,3 posto su žene

U četvrtom kvartalu 2025. godine stopa aktivnosti bila je 52,1 posto, stopa zaposlenosti 45,6 posto i stopa nezaposlenosti 12,5 posto.

Posmatrano prema spolu, više je aktivnih muškaraca u odnosu na broj aktivnih žena. Stopa aktivnosti muškaraca bila je 63,7 posto dok je stopa aktivnosti žena 41,1 posto. Isto se odnosi i na stopu zaposlenosti koja je za muškarce bila 57,5 posto, a za žene 34,4 posto. Stopa nezaposlenosti za muškarce bila je 9,8 posto, a za žene 16,4 posto.

