Optužbe za napad na dijete zapalile komšijski sukob u Brezi

Psihičko nasilje

– Službenici Policijske stanice Breza su više puta intervenisali po prijavama osoba navedenih u vašem upitu. Posljednja intervencija službenika PS Breza zabilježena je 30. januara 2026. godine, kada su postupali po prijavi lica A-Z. H., koje je prijavilo lica K. A., K. F. i K. K., za psihičko nasilje i uznemiravanje. S tim u vezi, po zaprimljenoj prijavi su od istražitelja PS Breza preduzete mjere i radnje iz nadležnosti kriminalističke policije, te je sačinjen izvještaj koji je dostavljen Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona na nadležnost i odlučivanje – navode iz MUP-a ZDK za “Dnevni avaz”.

Također, 23. marta 2025. godine, službenici PS Breza su, postupajući po prijavi osobe A-Z. H. protiv njegnog komšije K. F. zbog nasilničkog ponašanja, dokumentovali prijavljeni događaj.

Iz policije navode da je Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica K. F.

Ugrožavanje sigurnosti

– Nakon toga, u vezi s predmetnim događajem, službenicima PS Breza je od Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona naloženo postupanje po nalogu za provođenje istražnih radnji na dokumentovanju krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. U skladu s navedenim, lice K. F. je ispitano u svojstvu osumnjičenog, a lica A-Z. H. i A-Z. G. su saslušana kao svjedoci, te je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica K. F. dostavljen Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona – navode iz MUP-a ZDK kao odgovor na naš upit.

Također, dodaju da uvidom u prekršajne evidencije koje se vode u PS Breza evidentne su kontinuirane međusobne prijave lica navedenih u vašem dopisu o međusobnom verbalnom sukobljavanju i optužbama.

– U nekoliko slučajeva su dokumentovani prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, pa su policijski službenici PS Breza, postupajući po prijavi lica A-Z. H. protiv lica K. F. istom uručili dva prekršajna naloga zbog naročito drskog ponašanja, dok je licu K. K. uručen prekršajni nalog zbog naročito drskog ponašanja, iz Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona a licu A-Z. H. je uručen jedan prekršajni nalog za fizički napad iz Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona. Policijski službenici PS Breza su intervenisali po svakom pozivu obje strane, te u slučajevima kada nije utvrđeno da se radi o prekršaju ili krivičnom djelu, navedeni događaji su kvalifikovani kao incident te su stranke upozoravane ili upućivane na druge organe nadležne za rješavanje konkretne problematike. S obzirom na to da se veći broj prijava lica K. A. i K. F. protiv lica A-Z. H. odnosio na problematiku uznemiravanja istih od psa koji se nalazi na posjedu lica A.-Z. H., Policijska stanica Breza je uputila akt prema nadležnom veterinarskom inspektoratu koji se u svom očitovanju izjasnio da oštećeni svoja prava mogu ostvariti putem nadležnih općinskih službi i pokretanjem parničnog postupka na nadležnom sudu, o čemu su isti i upoznati. Na osnovu cjelokupne dokumentacije i hronologije prijava, može se zaključiti da su između navedenih lica narušeni međuljudski i komšijski odnosi, te da se radi o dugotrajnom konfliktu koji se kontinuirano reflektuje kroz učestale međusobne prijave. U većini slučajeva se radi o sporovima imovinsko-pravne i komunalne prirode, bez elemenata krivične i prekršajne odgovornosti, zbog čega isti prevazilaze nadležnost policije u represivnom smislu, te zahtijevaju rješavanje putem nadležnih upravnih i sudskih organa – navode iz MUP-a ZDK.

Podsjećamo, kako je ranije za “Dnevni avaz” izjavila Al Zahri, tri godine njena porodica nije mirna, te, prema njenim riječima, trpe maltretiranje od svojih komšija.

Pokušaj rješenja sporova

– Bitno je napomenuti da su policijski službenici Policijske stanice Breza postupali po svakoj prijavi podnesenoj od navedenih lica te su poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Isto tako, rokovodioci Policijske stanice Breza su više puta obavljali razgovore sa svim uključenim strankama, s ciljem smirivanja situacije i pokušaja rješenja navedenih sporova, međutim, uprkos uloženim naporima, nije došlo do trajnog smirivanja odnosa niti prestanka međusobnog prijavljivanja – ističu iz MUP-a ZDK.

