Historijski događaj: U KCUS-u izvedena prva robotski asistirana operacija

U Bosni i Hercegovini izvedena je prva robotski asistirane minimalno invazivna (laparoskopska) hirurgija, čime je napravljen značajan iskorak u razvoju savremene medicine u zemlji. Jedna operacija je urološka operacija prostate, a druga abdominalna operacija.Događaj je organizovan u saradnji s belgijskom bolnicom Azorg iz Aalsta, a posebni gosti su prof. dr. Alexandre Mottrie, osnivač ORSI akademije i svjetski priznati ekspert za robotsku hirurgiju, te prof. dr. Jan Colpaert, kolorektalni hirurgProgram uključuje predavanja, dvije live surgery demonstracije, kao i sesije pitanja i diskusije.

Pilav: „Ne operiše robot, nego ljekar i tim“

Alen Pilav ističe da, iako riječ „robot“ zvuči futuristički, ključnu ulogu i dalje imaju ljekari.

„Koliko god ta riječ robot zvučala kao 21. vijek, uvijek operiše ljekar i cijeli tim“, rekao je Pilav.

Dodaje da će tokom dana biti izvedene dvije operacije:

„Danas ćemo prisustvovati prvim robotski asistiranim minimalno invazivnim laparoskopskim operacijama. Prva operacija će biti operacija radikalne prostatektomije. Druga operacija operacija na debelom crijevu. Znači jedna urološka, jedna abdominalna operacija.“

Objašnjava da je riječ o unaprijeđenoj laparoskopiji:

„Ovo je unaprijeđena laparoskopija, praktično minimalno invazivna hirurgija koja se primjenjuje svugdje u svijetu i u svim većim svjetskim centrima.“

Intenzivne pripreme i edukacija ljekara

Pilav naglašava da je veliki fokus stavljen na edukaciju medicinskog osoblja.

„Ono što je bilo do menadžmenta, to je da obezbijedimo robota i svu ostalu infrastrukturu i mi smo to uradili, a velika je zainteresiranost naših ljekara, naših hirurga, koji već deset dana do deset sati naveče treniraju i vježbaju na robotu da se upoznaju direktno sa radom robota“, kazao je.

Ističe da je cilj bio omogućiti pristup što širem krugu medicinskog kadra:

„Svi naši ljekari znaju za robotske sisteme, ali sada smo omogućili da specijalizanti, specijalisti, pa čak i studenti medicine mogu doći da vide taj sistem i shvate šta on zapravo znači.“

Naglašava i suštinu robotske hirurgije:

„Robotika je nešto što nas čeka u 21. vijeku, ali najvažnije je da se shvati da ne radi robot – rade ljudi, naši hirurzi.“

Prve operacije i u zapadnom Balkanu

Pilav ističe značaj događaja i za širi region.

„Moram napomenuti da su ovo prve robotske operacije u Bosni i Hercegovini i čak u dijelu zapadnog Balkana, zato imamo čast da su nam gosti ljekari iz ostalih država regiona, a iz cijele Bosne imamo učesnike“, rekao je,piše N1

Prednosti za pacijente i ljekare

Govoreći o prednostima ove metode, Pilav naglašava:

Prednosti za pacijente i ljekare

Govoreći o prednostima ove metode, Pilav naglašava:

„Najvažnije prednosti ovakve hirurgije su što je to najmanje invazivna operacija. Pacijent se brže oporavlja, prije je radno sposoban, ali je i drastično povećana sigurnost operatera uz veliko uvećanje i kvalitetnu sliku.“

Dodaje da je ovo tek početak:

„Ovo je prva faza u kojoj će naši ljekari imati mogućnost da vide i upoznaju se s robotskim sistemima.“

Sljedeći koraci: Licence i nabavka robota

Pilav objašnjava i naredne faze razvoja:

„Sljedeća faza je da naši ljekari dobiju licence koje ne možemo obezbijediti ovdje, nego u evropskim i svjetskim centrima koji se bave ovom hirurgijom.“

Nakon toga planira se i uvođenje sistema u praksu:

„Uz podršku svih nivoa vlasti, koju već imamo, slijedi nabavka robotskog sistema i njegovo uvođenje u standardnu proceduru Kliničkog centra.“

Upozorenje: Slijede snimci operacije, nekome mogu biti uznemirujuću!Granov: „Izuzetan benefit za pacijente“

Nermin Granov ističe značaj ovih operacija za pacijente.

„Zahvaljujući profesoru danas radimo dvije robotski asistirane operacije koje su izuzetan benefit za pacijente“, rekao je.

Dodaje da se ovim zahvatima skraćuje boravak u bolnici:

„Ove operacije se izvode tako da se skrati boravak pacijenta u bolnici, a koristimo najnovije tehnologije.“

Objašnjava i tehnički aspekt:

„Robotika omogućava da se kroz vrlo male otvore pristupi organu i da se, uprkos kompleksnosti zahvata, pacijent brzo oporavlja.“

Gavrankapetanović: „Veliki dan za Sarajevo i BiH“

Ismer Gavrankapetanović naglašava širi značaj ovog događaja.

„Ovo je danas zaista veliki dan, ne samo za Klinički centar nego i za cijelu našu zemlju, s obzirom na značaj ove procedure i pogled u budućnost“, kazao je.

Ističe značaj dolaska vrhunskih stručnjaka:

„Cijenim rukovodstvo kliničkog centra i kolege hirurge i anesteziologe koji su uspjeli dovesti ovako vrsne kolege kod nas.“

Naglašava potencijal domaćeg kadra:

„Zahvaljujući kadrovima koje ova zemlja ima, mi možemo mnogo toga učiniti.“

Iskorak ka medicini budućnosti

Gavrankapetanović zaključuje da je riječ o važnom tehnološkom napretku.

„Ovo je jedan tehnički iskorak koji smo napravili i zaista je izvanredan. Kolege su se danima pripremale za ovaj veliki dan i ja sam ponosan što pripadam ovom timu i našem Sarajevu“, rekao je.

Facebook komentari