Krompir je hranjiva i zasitna namirnica, nemojte ga izbacivati u procesu mršavljenja

Prirodno ima malo kalorija i osigurava vlakna i rezistentni škrob, što vam može pomoći da se duže osjećate siti.

Kako navodi Health, postoji nekoliko načina na koje krompir može podržati vaše ciljeve mršavljenja.

Nizak udio kalorija

Srednje veliki krompir sorte Russet s korom ima otprilike 168 kalorija, što ga čini zadovoljavajućim prilogom koji se može uklopiti u dijetu s niskim udjelom kalorija.

Dobar izvor vlakana

Jedan krompir s korom srednje veličine osigurava otprilike 2,7 grama vlakana ili 10 posto preporučenog dnevnog unosa. Vlakna vam pomažu da se osjećate sitima, što može olakšati jedenje manje.

Visok udio rezistentnog škroba

Rezistentni škrob je ugljikohidrat koji vaše tijelo ne može probaviti. Poput vlakana, pomaže vam da se osjećate sito i može podržavati zdrav nivo šećera u krvi.

Hlađenje krompira nakon kuhanja potiče rezistentni škrob, što snižava glikemijski indeks (GI). GI je mjera koliko brzo hrana povećava nivo šećera u krvi.

Bogato antioksidansima

Krompir je bogat vitaminom C i drugim antioksidansima, koji mogu pomoći u zaštiti od oštećenja stanica i smanjiti upalu. Hronična upala povezana je s debljanjem i pretilošću.

Povećava osjećaj sitosti

Krompir ima visok indeks sitosti, što znači da je zasitniji od tjestenine, riže ili bijelog hljeba. Šta nauka kaže: U studiji iz 2018. godine, ljudi su jeli manje kalorija nakon jedenja krompira u poređenju s obrocima od riže i tjestenine.

Savjeti za pripremu zdravijeg krompira

Način pripreme krompira uvelike utječe na rezultate. Evo nekoliko zdravijih metoda kuhanja koje vam mogu pomoći u mršavljenju.

Priprema “na zraku”: Prženje na zraku daje krompiru hrskavu teksturu s manje masnoće i manje kalorija nego prženje u dubokom ulju.

Pečenje u rerni: Pečenje u rerni je među najzdravijim načinima pripreme krompira. Možete koristiti malo maslinovog ulja, prstohvat soli i svoje omiljeno bilje ili začine za okus bez dodatnih kalorija.

Kuhanje i hlađenje: Kuhanje, a zatim hlađenje krompira povećava otporni škrob, što može povećati osjećaj sitosti.

Ostavite koru: Kora sadrži otprilike polovicu ukupnih vlakana krompira. To vam može pomoći da duže ostanete siti.

