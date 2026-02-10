Mokri kolovozi i magla smanjuju vidljivost, oprez zbog odrona i radova na A-1

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu. Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Ripač-Bosanski Petrovac, Bosanski Petrovac-Drvar, Ključ-Lanište, Kupres-Livno, Glamoč-Mlinište, Olovo-Semizovac, Tuzla-Zvornik i Kladanj-Vlasenica. Na dionicama u višim planinskim predjelima, zbog niskih temperatura u noćnim i jutarnjim satima, upozoravamo i na poledicu na cesti. Također, skrećemo pažnju i na učestale odrone kamenja i zemlje.

Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima i stanju na putevima. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja..

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, izvještava BIHAMK-

