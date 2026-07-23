Kako obući novorođenče tokom toplih ljetnih dana

Novorođenčad još ne reguliše efikasno svoju tjelesnu temperaturu, pa brzo gube ili dobijaju toplotu, a istovremeno ne mogu sama pobjeći od toplote.

Stručnjaci naglašavaju da su bebe podložnije dehidraciji i toplotnom stresu po vrućem vremenu, pa im je potrebna pomoć odraslih prilikom hlađenja i hidratacije.

U praksi, stručnjaci preporučuju lagani pamučni bodi bez rukava ili kratkih rukava ili samo pelenu (u vrlo vrućim danima). Nacionalna zdravstvena služba (NHS), odnosno javni zdravstveni sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu, navodi da je u vrućem vremenu često dovoljan jedan lagani sloj pamuka ili minimalna odjeća.

Ako je u stanu hladnije (klima, ventilator), onda su dovoljni tanki bodi i pelena. Za jako vruć stan bez klima uređaja, samo pelena. Ključno pravilo: beba treba biti hladna na dodir, a ne znojna ili crvena u licu.

Bebu možete nositi samo u peleni ili vrlo tankom pamučnom bodiju za noćni san. Pretjerano pokrivanje povećava rizik od pregrijavanja, što je također povezano s većim rizikom od SIDS-a.

Ako izlazite vani, dovoljna će biti lagana pamučna odjeća koja prekriva kožu, obavezno osigurajte hlad za svoje dijete (kolica, tenda) i obucite dijete bez dodatnih slojeva “za svaki slučaj”. Preporučuje se lagana, široka i svijetlu odjeću te izbjegavanje direktne sunčeve svjetlosti.

Facebook komentari