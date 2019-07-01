Dobre vijesti za radnike: Dnevnica za putovanje s 25 porasla na 45 KM

…a uz ostalo i za zaposlene u Federaciji BiH koji od januara imaju pravo na značajno veće dnevnice za službena putovanja, piše Večernji list BiH.

Naime, Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 29. decembra prošle godine donijela je uredbu o izmjeni uredbe o naknadama troškova za službena putovanja, a u kojoj se mijenja član 5., paragraf 2 koji govori o iznosima dnevnice.

Tako je, umjesto 25 KM, dnevnica za službeno putovanje na području Bosne i Hercegovine utvrđena u visini od 45 KM. Ovakva odluka naišla je na odobravanje zaposlenih jer je od donošenja rješenja kojima je visina dnevnice iznosila 25 maraka došlo do značajnog povećanja troškova. Pritom se zapravo precizira kako naknade za službeno putovanje mogu obuhvatiti naknadu za smještaj, prehranu, prijevozne i druge troškove predviđene ovom uredbom. U prevodu, dnevnica se ne odnosi samo na troškove goriva već i sve ostale izdatke.

Valja reći kako je ovo druga velika izmjena u posljednjem razdoblju. Prva je donesena 2023. godine kada je omogućeno da se uredba primjenjuje i na druge obaveznike poreza na dohodak, pa i na zaposlenike poslovnih subjekata (pravnih i fizičkih osoba) u Federaciji BiH, i to posredstvom pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Tadašnjom izmjenom izbrisane su riječi iz člana 1. da se uredbom utvrđuju naknade za osobe iz čl. 11 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, kada je riječ o vrsti naknade, one mogu uključivati naknadu za smještaj, prehranu, prevozne i druge troškove predviđene ovom uredbom. Također je izbrisan i paragraf 4. člana 6. a koji je do tada glasio: “Dnevnice i naknada za topli obrok međusobno se isključuju”.

Podizanjem visine dnevnice napravljen je hvalevrijedan potez koji prati inflacijska kretanja koja u značajnoj mjeri opterećuju brojne kućne budžete zaposlenih u Federaciji BiH. Dovoljno je pogledati iznose prosječne sindikalne potrošačke košarice kako bi se vidjelo s kakvim se izazovima susreću radnici.

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za decembar 2025. godine iznosi 3313,90 KM. Prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH za oktobar 2025. iznosila je 1632 KM; dakle pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 49,25%.

Odluka će svakako jednim dijelom kompenzirati pomalo razočaravajući potez kojim je minimalna plaća u ovoj godini porasla za tek 27 maraka. S druge strane, ono što ohrabruje je najava federalnih vlasti kako će kroz primjenu novog zakonskog rješenja o fiskalizaciji transakcija omogućiti da krajem godine dođe do vidljivijeg pada stope doprinosa na plaće. Takva odluka bi pomogla poslodavcima koji bi onda bili u značajno komotnijoj situaciji da radnicima dižu plaće te ih postupno usklađuju sa “zahtjevima” koje je donijela inflacija. Predlagači ovog rješenja ističu kako se uspostavljanjem sistema nadzora nad transakcijama osigurava viši nivo fiskalne stabilnosti javnih finansija jer se povećava učinkovitost u naplati kako indirektnih tako i direktnih poreza. Tako se smanjuje prostor za poreznu utaju i neformalnu ekonomiju, što doprinosi stabilnijem i pravednijem poreznom sistemu. Navedeno zakonsko rješenje omogućit će snažnije punjenje federalne blagajne, a to ipak otvara mogućnost da krajem iduće godine dođe do značajnog smanjenja zbrojne stope doprinosa, što će omogućiti rast plaća.

Poslovno okruženje

Godina koja je pred nama donijet će odgovore na brojna velika otvorena pitanja, a posebno ona koja se odnose na životni standard koji su u značajnoj mjeri urušila snažna inflacijska kretanja. Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kroz smanjenje doprinos stoga je reformna broj jedan koja bi, ako se provede, mogla stvoriti pretpostavke za osnaživanje mjesečnih primanja zaposlenih, a to će onda kao posljedicu imati i zaustavljanje negativnih trendova kojima svjedočimo dugi niz godina, poput odlaska čitavih porodica iz zemlje te općenito urušavanja demografskog standarda.

