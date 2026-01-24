Ovo su najsigurnije i najopasnije ceste Evrope: Gdje je BiH?

Na specijaliziranim internet stranicama koje se bave analizom saobraćajne sigurnosti objavljeni su podaci o broju poginulih u saobraćajnim nesrećama u Evropi, izraženi na 100.000 automobila.

Prema tim pokazateljima, Bosna i Hercegovina se nalazi među najopasnijim državama u Evropi kada je riječ o sigurnosti u saobraćaju. Statistika pokazuje da se u BiH bilježi između 50 i 100 poginulih na 100.000 automobila.

Ovakvi podaci ukazuju na ozbiljne sistemske probleme, od loše putne infrastrukture i nedovoljne kontrole saobraćaja, do nepoštivanja propisa i rizičnog ponašanja vozača. Važno je naglasiti i da je BiH na samom začelju Evrope po broju završenih kilometara autoputa.

S druge strane, sjeverna i zapadna Europa imaju neke od najnižih stopa smrtnosti u prometu u svijetu, brojke se drastično penju dok se krećete prema istoku.Plava područja na karti prije svega Norveška, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švicarska predstavljaju najsigurnije okruženje za vožnju na planeti. Ove zemlje konstantno prijavljuju manje od 5 smrtnih slučajeva na 100.000 automobila.

Švedska je rodno mjesto “Vision Zero”, multinacionalnog projekta sigurnosti saobraćaja čiji je cilj postizanje sistema bez smrtnih slučajeva ili teških povreda. Filozofija je jednostavna, ali revolucionarna: ljudi griješe, pa sistem (ceste i vozila) mora biti dizajniran da ih zaštiti. To uključuje velika ulaganja u kružne tokove, pješačke mostove i strogu provedbu brzine.

Njemačka, Francuska, Španija i Italija imaju veći rizik, od 5 do 20 smrtnih slučajeva.

Najupečatljiviji dio karte je pomak na narančastu, crvenu i crnu, boje rezervisane za istočnu Europu i Balkan. U zemljama poput Rumunije, Bugarske, a posebno poput Albanije, broj mrtvih premašuje 50, pa čak 100 na 100.000 automobila,pišu Vijesti

U “Plavim zonama” do žrtve nesreće često dođu medicinski službenici u roku od nekoliko minuta. U ruralnijim ili manje razvijenim dijelovima istočne Europe često se propušta “Zlatni sat”.

Facebook komentari