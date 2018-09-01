BiH

STIŽE PROMJENA Nedim Sladić otkrio kada se završava trosedmična agonija sa SNIJEGOM I LEDOM

Objavljeno prije 30 minuta

Meteorolog Nedim Sladić otkrio je da se trosedmična “agonija” sa snijegom i ledom završava ovog vikenda.

Što ste se žalili na led i snijeg, žalili ste se – poručio je Sladić.

Uz postepeno jačanje juga tokom subote i jaču kišu u nedjelju uslijediće topljenje.

I meteozi na stranici BH Meteo su otkrili da će vikend obilježiti jačanje južine uz većinom umjeren do lokalno na udare jak jugo, prenosi ATV.


