STIŽE PROMJENA Nedim Sladić otkrio kada se završava trosedmična agonija sa SNIJEGOM I LEDOM

Što ste se žalili na led i snijeg, žalili ste se – poručio je Sladić.
Uz postepeno jačanje juga tokom subote i jaču kišu u nedjelju uslijediće topljenje.
I meteozi na stranici BH Meteo su otkrili da će vikend obilježiti jačanje južine uz većinom umjeren do lokalno na udare jak jugo, prenosi ATV.
