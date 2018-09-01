Ovo su klubovi s najvećom zaradom na svijetu

Španski klub predvodi tabelu prihoda u fudbalu s 1.16 milijardi eura uprkos tome što nije osvojio ni La Ligu ni Ligu prvaka, javlja Hina.

Kao jedini klub koji je u posljednje dvije sezone zaradio više od milijardu eura, Real Madrid je u sezoni 2024./25. profitirao od porasta od 23 posto od komercijalnih prihoda na 594 miliona eura, pokazali su Deloitteovi podaci.

Barcelona, aktuelni španski prvak, druga je po zaradi s 975 miliona eura, vrativši se među prva tri po prvi put u pet godina.

Njemački prvak minhenski Bayern zauzeo je treće mjesto s 861 milion eura, ispred pobjednika Lige prvaka Paris St. Germaina koji je zaradio 837 miliona eura. Liverpoolovo peto mjesto na globalnoj listi najprofitabilnijih klubova, s 836 miliona eura prihoda od sezone u kojoj su osvojili Premier ligu, najbolji je rezultat bilo kojeg engleskog kluba u 29-godišnjoj historiji tabele.

Manchester City pao je na šesto mjesto s 829 miliona eura, a slijedi ga ovogodišnji vodeći u Premier ligi Arsenal s 822 miliona. Manchester United, koji je prošle sezone završio na niskom 15. mjestu u Premier ligi, pao je s četvrtog na osmo mjesto po prihodima sa 793 miliona eura. Među prvih deset su još dva kluba iz Premier lige – Tottenham je deveti sa 673 miliona eura, a Chelsea deseti s 584 miliona,pišu Vijesti

Poredak klubova na svijetu s najvećom zaradom:

1. Real Madrid 1.16 milijardi eura

2. Barcelona 975 miliona eura

3. Bayern 861 miliona eura

4. Paris St. Germain 837 miliona eura

5. Liverpool 836 miliona eura

6. Manchester City 829 miliona eura

7. Arsenal 822 miliona eura

8. Manchester United 793 miliona eura

9. Tottenham 673 miliona eura

10. Chelsea 584 miliona eura

