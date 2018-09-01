Usvojeni principi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Jedan od predlagača Nihad Omerović je kazao da osnovni cilj predloženog zakonskog rješenja jeste poboljšanje socijalno-materijalnog statusa pripadnika Oružanih snaga i svih policijskih agencija na nivu Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom danas je usvojio dopunu Poslovnika, kojom se uspostavlja Komisija za saradnju sa iseljeništvom kao stalno radno tijelo ovog Doma.

Predlagač ove dopune Poslovnika, poslanik Denis Zvizdić (NiP), je izjavio da je ovo prvi put u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini da smo dobili institucionalni vid saradnje sa bh. dijasporom.

Po njegovim riječima, naše iseljeništvo je važna kategorija stanovništva prema kojoj se do sada nismo odnosili na adekvatan način.

On smatra da je osnivanje ove Komisije izuzetno dobra vijest za naše ljude u dijaspori, koji su snažna podrška Bosni i Hercegovini.

Poslanici su usvojili Izvještaje o finansijskoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, sa prijedlogom zaključaka iz zbirnog mišljenja Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH.

Usvojen je i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2024. godinu, kao i Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2024. godinu.

Poslanici su usvojili Izvještaj o aktivnostima na uvođenju specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine (juli – novembar 2025), koji je podnijela Centralna izborna komisija BiH.

Usvojen je i Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti u BiH za 2024. godinu,piše N1

Iako je bila predviđena kao jedna od tačaka dnevnog reda, poslanici danas nisu razmatrali Reformsku agenda, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH, jer sjednici nije prisustvovala predsjedavajuća Borjana Krišto.

Predstavnički dom je imenovao Alena Halepa za direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Usvojena je odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz reda ostalih.

Nakon drugog negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije Dom je, u skladu s Poslovnikom, konstatovao da se zakonodavni postupak obustavlja za Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Nihad Omerović kao i za Prijedlog zakona o državnoj imovini, čiji su predlagači poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.

