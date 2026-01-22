Alajbegović dvostruki strijelac u UEFA Evropa ligi

Prvi pogodak u meču koji je u toku postigao u četvrtom minutu, iskoristivši grešku u odbrani gostiju, dok je drugi gol postigao u 13. nakon sjajne akcije i asistencije Diabate. Na 3:0 u 35. minutu povisio je Frans Kratzig.Alajbegović je tako postigao deset golova u svim takmičenjima ove sezone, a Salzburg nastavlja borbu za plasman u evropsko proljeće.Njegova odlična forma raduje i pred predstojeći martovski baraž našeg nacionalnog tima u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo,pišu Vijesti

