Alajbegović dvostruki strijelac u UEFA Evropa ligi

Objavljeno prije 1 sat

Kerim Alajbegović, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine i jedan od najvećih naših talenata, postigao je dva gola u vodstvu Salzburga od 3:0 protiv Basela u večerašnjoj utakmici sedmog kola UEFA Evropa lige.

Prvi pogodak u meču koji je u toku postigao u četvrtom minutu, iskoristivši grešku u odbrani gostiju, dok je drugi gol postigao u 13. nakon sjajne akcije i asistencije Diabate. Na 3:0 u 35. minutu povisio je Frans Kratzig.Alajbegović je tako postigao deset golova u svim takmičenjima ove sezone, a Salzburg nastavlja borbu za plasman u evropsko proljeće.Njegova odlična forma raduje i pred predstojeći martovski baraž našeg nacionalnog tima u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo,pišu Vijesti


