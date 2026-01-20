U BiH u prošloj godini registrovano 1.355.856 cestovnih vozila, prosječna starost 17 godina

U Federaciji Bosne i Hercegovine ukupno su registrovana 816.064 cestovna motorna i priključna vozila ili 60,19 posto od ukupnog broja na području BiH, u Republici Srpskoj 496.615 ili 36,63 posto, dok je u Brčko distriktu BiH registrovano/registrirano ukupno 43.177 cestovnih vozila ili 3,18 posto od ukupnog broja.

Prosječna starost cestovnih motornih vozila u Bosni i Hercegovini iznosi 17 godina, što znači da je ostala nepromijenjena u odnosu na 2024.

Od ukupnog broja 74,18 posto registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini koristi dizel kao pogonsko gorivo, što čini dominantni udio u voznom parku. Benzin je drugi najzastupljeniji izvor pogonskog goriva sa 22,66 posto vozila koji ga koriste, dok vozila na biodizel čine svega 0,0124 posto,pišu Vijesti

U 2025. Bosni i Hercegovini prvi put su registrovana 121.844 cestovna motorna vozila, što predstavlja 8,99 posto od ukupnog broja. Od toga, najzastupljenija kategorija su putnička vozila, koja čine 76,52 posto sa 93.239 vozila.

Brend Volkswagen najzastupljeniji na tržištu Bosna i Hercegovine sa udjelom od 30,08 posto u ukupnom broju registrovanih vozila, drugi po zastupljenosti je brend Škoda sa 8,15 posto, dok je Mercedes treći sa udjelom od 6,81 posto.

Ostali brendovi kao što su Audi, Peugeot, Opel i Renault imaju značajan udio na cestama Bosne i Hercegovine, sa procentima 6,51 posto, 6,02 posto, 5,31 posto i 5,07 posto respektivno, objavio je BIHAMK.

Facebook komentari