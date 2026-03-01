Svijet

Anketa: Samo 25% Amerikanaca podržava američke napade na Iran

Objavljeno prije 8 sati

Samo jedan od četiri Amerikanca odobrava američke napade u kojima je ubijen iranski vođa, dok otprilike polovica – uključujući jednog od četiri republikanca – vjeruje da je predsjednik Donald Trump previše sklon upotrijebiti vojnu silu.

Prema anketi Reutersa/Ipsosa, oko 27 posto ispitanika reklo je da odobrava štrajkove, dok ih 43 posto ne odobrava, a 29 posto nije bilo sigurno.

Oko 56 posto anketiranih Amerikanaca reklo je da misle da je Trump – koji je također naredio napade na Venezuelu, Siriju i Nigeriju posljednjih mjeseci – previše spreman koristiti vojnu silu za promicanje američkih interesa.

Velika većina demokrata – 87 posto – zauzela je to mišljenje, kao i 23 posto republikanaca i 60 posto ljudi koji se ne identificiraju ni s jednom političkom strankom.

Anketa, koja je započela u subotu nakon što su štrajkovi započeli, prikupila je odgovore na internetu od 1282 odrasle osobe iz cijele SAD-a. Imala je marginu pogreške od tri postotna boda.


