IRANSKI vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei ubijen je jučer u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok regija tone u kaos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva.Ključne informacije:
Iranska revolucionarna garda: Ubili smo i ranili 560 američkih vojnika
Trump: Iran želi pregovarati, pristao sam
Iran: Pogodili smo USS Abraham Lincoln. SAD: Niste bili ni blizu
Tankeri ne plove kroz Hormuški tjesnac
Ubijen Mahmud Ahmadinedžad?
Tone tanker u Hormuškom tjesnacu. Iran: Da, mi smo ga napali
Žestok iranski napad na izraelski grad Beit Šemeš: Devet mrtvih, 30 ranjenih
Iran pokrenuo novi val napada na Zaljevske zemlje
Iran: Danas ćemo pogoditi SAD i Izrael silom kakvu nikad prije nisu iskusili
Nove eksplozije u Teheranu
Izrael: Pokrenuli smo široki val napada na srce Teherana
Ubijen je šef iranske vojske Abdolrahim Mousav
IRGC obećao osvetiti ajatolahovu smrt: “Odgovor će biti zastrašujuć”
Trump odgovorio Iranu: BOLJE VAM JE DA TO NE RADITE. UZVRATIT ĆEMO NEVIĐENOM SILOM
Broj poginulih u napadu na školu u Iranu porastao na 118
Iranska televizija: Ajatolah je mrtav
Revolucionarna garda:Kreće Najrazornija operacija u povijesti
Iranski državni mediji potvrdili su smrt zapovjednika kopnenih snaga i ključnog savjetnika vrhovnog vođe
Vijest o Hameneijevoj smrti izazvala je slavlje, ali i suze na ulicama Teherana,piše Index
Američka vojska priznala prve gubitke. Iran: Ubili smo i ranili 560 američkih vojnika
