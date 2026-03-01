Iran pogodio sjedište CIA u Dubaiju? VIDEO

Ranije su primljene informacije o četiri ozlijeđene osobe uslijed iranskog napada na međunarodnu zračnu luku u Dubaiju.

Iran je ciljao više lokacija u Dubaiju, uključujući Burj Al Arab i hotel Fairmont Palm, nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku operaciju protiv Irana. U nedjelju se u Dubaiju čulo više eksplozija.

Footage of CIA headquarters in Dubai targeted this morning by Iran, have emerged. UAE is arresting those releasing the footage. But they can’t hide this. pic.twitter.com/K3iPuvH4WU — Syrian Girl (@Partisangirl) March 1, 2026

Glasne eksplozije odjekuju.

Nekoliko glasnih eksplozija čulo se jutros u području Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iznad katarske prijestolnice Dohe drugi dan zaredom, izvijestio je Reuters pozivajući se na očevice.

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Teheran je pokrenuo masovne uzvratne napade protiv Izraela i ciljeva povezanih sa SAD-om diljem regije Bliskog istoka.

Četiri osobe su ozlijeđene u subotu u incidentu koji se dogodio na međunarodnoj zračnoj luci Dubai, objavila je služba za odnose s javnošću zračne luke.



Također, iranski dron pogodio je luksuzni hotel Burj Al Arab u Dubaiju, koji se nalazi na umjetnom otoku.

Prema videozapisima na društvenim mrežama, nakon napada u hotelu je izbio požar.

