Građani Istočnog Sarajeva o prilogu RTRS-a: ‘Pa neka kupuju. Svako kupuje gdje mu je pristupačnije’

U Istočnom Sarajevu je izazvao veliku pažnju i brojne reakcije skandalozni izvještaj koji je emitiran na RTRS-u, a koji se bavio temom Bošnjaka koji kupuju stanove u ovom dijelu grada.

Iako je izvještaj bio osmišljen kao informativni, mnogi su ga doživjeli kao neosnovane optužbe i pokušaj širenja napetosti između različitih etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Stanovnici Istočnog Sarajeva s pažnjom prate oglase o prodaji stanova, no, prema razgovorima s njima, izvještaj RTRS-a koji problematizira činjenicu da Bošnjaci kupuju nekretnine u ovom dijelu grada nije ozbiljno shvaćen. Komentari iz priloga RTRS-a postali su predmet ismijavanja i ironičnih reakcija.

Jedan od stanovnika grada izjavio je u prilogu BIR TV-a: “Imam mnogo prijatelja raznih nacionalnosti, svima je muka od glavešina.”

– Svako kupuje gdje mu je pristupačnije i bolje, nemam ja šta tu reći. To je politička priča. Svako se bori za život i gleda šta mu je jeftinije – kazao je drugi stanovnik.

Ova izjava jasno pokazuje stav lokalne zajednice da je kupovina stanova, bez obzira na nacionalnu pripadnost, normalan ekonomski proces. Stanovnici Istočnog Sarajeva smatraju da se ne bi smjelo stvarati nepotrebne političke podjele.

– Pa neka kupuju, što da ne. To je pozitivno! – kazala je jedna od prolaznica.

Agent za nekretnine iz Istočnog Sarajeva dodao je kako je mnoge stanove prodao kupcima bošnjačke nacionalnosti, napomenuvši da se sjeća trenutaka kada je ostajao bez kupaca zbog političkih tenzija koje su stvorene upravo od strane vlasti RS. Prema njegovim riječima, kupovina stanova je poslovni proces koji nema veze s političkim ili etničkim pitanjima, već isključivo s osobnim potrebama i ekonomskim razlozima.

