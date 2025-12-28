Jedna osoba, 30 minuta: Nova pravila posjeta u Općoj bolnici Sarajevo

Zbog povećanog broja oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripi, a na osnovu preporuka JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i praćenja trenutne epidemiološke situacije, Komisija za intrahospitalne infekcije Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo uvodi privremene mjere ograničenja posjeta pacijentima.

Posjete na odjeljenjima su ograničene na jednu osobu po pacijentu uz prethodno preuzetu propusnicu, koju je moguće dobiti u Službi protokola bolnice u periodu od 7.30 do 15.30 sati. Posjeta može trajati maksimalno do 30 minuta, uz obavezno nošenje zaštitne maske tokom boravka u prostorijama bolnice.

Izuzetak se odnosi na pacijente hospitalizirane u jedinicama intenzivne njege, kod kojih će posjete biti omogućene isključivo uz prethodno odobrenje šefa odjela i uz striktno pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera.

Navedene mjere uvode se u cilju prevencije i sprječavanja širenja respiratornih infekcija, te zaštite zdravlja pacijenata, posjetilaca i zdravstvenog osoblja. Epidemiološka situacija se kontinuirano prati, a mjere će se prilagođavati u skladu s njenim razvojem o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je iz Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

