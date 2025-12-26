BiH

Jablanica nabavlja sisteme za uzbunjivanje

Objavljeno prije 29 minuta

Općinski štab civilne zaštite Jablanica donio je odluku o nabavci sistema za uzbunjivanje stanovništava iz sredstava posebne naknade u iznosu od 110.000 maraka.

Donošenjem ove odluke stvaraju se preduslovi za unapređenje sistema zaštite i spašavanja, s ciljem pravovremenog obavještavanja građana i efikasnijeg reagovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća, objavili su iz Općine Jablanica.

Na sjednici su razmatrana i druga pitanja iz oblasti civilne zaštite, uključujući ažuriranje Procjene ugroženosti, te Plana zaštite i spašavanja Općine Jablanica, piše Fena.


