Jablanica nabavlja sisteme za uzbunjivanje…

Općinski štab civilne zaštite Jablanica donio je odluku o nabavci sistema za uzbunjivanje stanovništava iz sredstava posebne naknade u iznosu od 110.000 maraka.

Donošenjem ove odluke stvaraju se preduslovi za unapređenje sistema zaštite i spašavanja, s ciljem pravovremenog obavještavanja građana i efikasnijeg reagovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća, objavili su iz Općine Jablanica.

Na sjednici su razmatrana i druga pitanja iz oblasti civilne zaštite, uključujući ažuriranje Procjene ugroženosti, te Plana zaštite i spašavanja Općine Jablanica, piše Fena.

