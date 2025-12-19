Margetić: ‘Vučić uklonio ključnog svjedoka Sarajevo safarija’

Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić tvrdi da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uklonio još jednog svjedoka, Slavka Aleksića, čovjeka kojeg povezuje s aferom „Sarajevo safari“.

– Aleksandar Vučić po dobrom starom običaju uklanja svjedoke. Trčao sam da snimim, jer sam upravo saznao da je samoproglašeni četnički vojvoda i Vučićev komandant s Jevrejskog groblja u Sarajevu, u bolnici u Beogradu magično umro. Dakle, najnezgodniji svjedok Vučićevog sudjelovanja u ljudskim safarijima koji je prije deset dana živ, zdrav, čio davao izjave da bi podržao Aleksandra Vučića nakon što ga je BIA odvela u Beograd u VMA, eto naglo je umro – naveo je Margetić, koji tvrdi da je Aleksić preminuo u Beogradu, dok su pojedini trebinjskim mediji naveli da je umro u Trebinju.

Margetić tvrdi da je Aleksić bio ključni svjedok Vučićevog navodnog učešća u ratnim zločinima i da je posjedovao dokumente o takozvanim ljudskim safarijima u Sarajevu. U svojim istupima optužio je i Tužilaštvo BiH, navodeći da Aleksić godinama nije procesuiran za ratne zločine, što je, prema njegovim tvrdnjama, omogućilo da se svjedok ukloni.

Podsjetimo, Domagoj Margetić je krajem prošlog mjeseca podnio prijavu milanskom tužilaštvu protiv Aleksandra Vučića zbog njegove navodne umiješanosti u aferu „Sarajevo safari“.

Facebook komentari