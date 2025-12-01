U oktobru 2025. više turista nego u istom mjesecu prošle godine

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka u oktobru iznosilo je 23,7 posto, a stranih turista 76,3 posto.

Ukupan broj noćenja turista u oktobru 2025. godine u FBiH iznosio je 261.019 što je za pet posto više u odnosu na oktobar 2024. godine, a u odnosu na septembar 2025. godine manji je za 17 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja iznosilo je 23,1 posto, a stranih turista 76,9 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,2 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (10,3 posto), Turske (8,9 posto), NR Kine (6,5 posto), SAD (6,0 posto) i Njemačke (5,3 posto) što je ukupno 37 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 63 posto noćenja, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u oktobru 2025. godine iznosio je 32.306 što je za 3,8 posto više u odnosu na oktobar 2024. godine.

Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u oktobru iznosila je 29,5 posto,pišu Vijesti

