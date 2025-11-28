Bh. građani su za ovogodišnji “Crni petak” oprezniji: Skoro prazni tržni centri, a popustima nisu baš oduševljeni

Iako izlozi mame drastično sniženim cijenama, ulice i tržni centri, čini se, nisu preplavljeni kao ranijih godina. Utisak je da su kupci oprezniji. Ipak, koliko je zaista velika ušteda pitali smo građane kao i to da li su takve cijene opravdane?

Anketa:

“Neke stvari sam površno vidio, mislim da se može naći nešto”, “Od 40 do 50% i to su opravdani popusti za black friday”, “Sasvim slučajno, u prolazu sam ovdje i iznenadila sam se, baš fino”, “Obično dođem, pogledam. U glavi imam ono što mi je potrebno i onda dođem pogledam, ako mi se nešto svidi uzmem”.

Dok su neki ciljani kupci, druge je privukla atmosfera i strah od propuštanja. “Crni petak” postao je globalni fenomen koji nas tjera na potrošnju. Međutim, koliko je naša kupovina pod ovim pritiskom zaista racionalna?

“Sad je došao trend racionalne kupovine. Imamo mjesec bez kupovine trendove, ne govorim samo na Balkanu gdje je eventualno ekonomska situacija drugačija, nego inflacija je svugdje u svijetu. Razmisli se, ali opet imamo taj strah da ćemo nešto propustiti, jer je to urođena stvar. Kažemo to je danas, ‘Crni petak’, ovaj vikend, današnji dan, a to nema trikova, je je ustvari jedna aktivacija prodaje”, pojasnila je psihologinja Elma Pašić.

Sve veći broj građana izražava sumnju u stvarne uštede. Mnogi smatraju da su popusti u ranijim godinama bili znatno bolji. Danas je razočarenje često prisutno, jer cijene ne odgovaraju očekivanjima.

Anketa:

“2014. i 2015. su bili fini popusti, a sad ovo što dolazi je sve katastrofa, ovo nisu više popusti”, “Očekivala sam da je u svakoj trgovini neki popust, ali nije bilo tako. Ne neke artikle je samo 20 posto, na neke ništa. Malo sam razočarana, iskreno rečeno”.

Očuvanje povjerenja ključno je za trgovce. Ekonomisti naglašavaju da “Crni petak” ne smije biti samo kratkoročni trik,piše N1

“Nije poenta da neko nekog prevari ovdje, ni da kompanije prevare potrošače, ni potrošač da prevari sistem ili kompaniju. Poenta je uvijek u marketingu, u analizi potrošača, u kreiranju bolje vrijednosti za potrošače. Onog trenutka kada se potrošač osjeti prevaren, on neće više kupiti taj artikal, otići u tu prodavnicu. Prema tome, niste stvorili dugoročni odnos”, poručila je ekonomistkinja Melika Husić Mehmedović.

Bez obzira na to radi li se o pravom popustu ili marketinškoj taktici, “Crni petak” nastavlja dominirati. Dok potrošači ostaju na oprezu tražeći “pravu” ponudu, trgovci moraju balansirati između privlačenja kupaca i zadržavanja njihovog dugoročnog povjerenja.

