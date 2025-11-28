BiH

Munjiću i ostalima POSKOK izrekao mjere zabrane obavljanja dužnosti

Objavljeno prije 43 minute

Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH(POSKOK) odredio je mjere zabrane Vahidinu Munjiću, Arijani Huseinović-Ajanović, Muhamedu Ohranoviću i Ervinu Mušinoviću.

Riječ je o vršitelju dužnosti direktora FUP-a Vahidinu Munjiću, kao provoosumnjičenom, zatim Muhamedu Ohranoviću čija radna pozicija je ostala nejasna, Arijani Husenović Ajanović koja je direktorica kabineta premijera FBiH i Ervinu Mušinoviću, direktoru Policijske akademije.

Sud je, kako javlja Istraga.ba, odredio mjere zabrane obavljanja dužnosti.

Podsjećamo, osumnjičeni su za krivična djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Huseinović Ajanović i Mušinović se sumnjiče samo za krivično djelo Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.


