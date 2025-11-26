“Je li je ovo tročlano Predsjedništvo RS?”

…ponovo je oštro kritikovao rukovodstvo RS-a, objavivši fotografiju na kojoj su mađarski premijer Viktor Orban, v.d. predsjednika RS Ana Trišić Babić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Uz fotografiju je postavio ironično pitanje: “Da li je ovo tročlano Predsjedništvo RS?”

Stanivuković je poručio da se ovakvim nastupima RS pretvara u “malu BiH”, iako vlasti u entitetu, kako kaže, često tvrde da se upravo protiv takvog koncepta bore.

“Tri ‘predsjednika’ na sastanku sa Victorom Orbanom, a nijedan sa legitimitetom.

Dodik koji je prihvatio da nije predsjednik; Ana Trišić Babić koja je slučajno ‘pronađena na ulici’ i imenovana za vršioca dužnosti predsjednika RS; Karan kojim ni pobjeda nije potvrđena, a kamoli mandat”, naveo je Stanivuković.

Dodao je i da se vlast “opet igra sa RS i njenim institucijama”, što smatra “velikim poniženjem za RS i narod”.

“Naša obaveza je da se zajedno borimo za našu zemlju i njeno dostojanstvo, a dolazi vrijeme obnove”, poručio je Stanivuković.

