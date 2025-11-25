Dan državnosti Bosne i Hercegovine: Prošle su 82 godine od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a

Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu 1943. godine, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine.

Prije 82 godine, Vijećnici ZAVNOBiH-a, njih ukupno 247 iz svih dijelova zemlje, usvojili su Rezoluciju o osnivanju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima je rečeno da je “Bosna i Hercegovina jedinstvena i nedjeljiva država, ni srpska ni hrvatska ni muslimanska nego i srpska i muslimanska i hrvatska, zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost Muslimana, Srba i Hrvata, ali i svih ostalih naroda koji u njoj žive”.

Za predsjednika ZAVNOBiH izabran je bijeljinski ljekar Vojislav Kecmanović, a njegovi potpredsjednici bili su Avdo Humo, Aleksandar Preka i Đuro Pucar Stari. Za sekretara je izabran Hasan Brkić.

ZAVNOBiH je bio najviši državni organ antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata, te se razvio kao nosilac bosanskohercegovačke državnosti.

Značaj zasjedanja u Mrkonjić Gradu leži u činjenici da je njegovim odlukama, prvi put od 1463. godine, kada je pala pod upravu Osmanske imperije, Bosna i Hercegovina obnovila državnost. Zahvaljujući tome, u sastav buduće Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) ušla je kao jedna od šest republika, ravnopravna ostalima.

Kasnije će, na Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a, 1. jula 1944. godine, biti donesen još jedan izuzetno važan dokument – Deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini, kojim su garantovani: sloboda vjere, sloboda zbora i dogovora, udruživanja i štampe, lična i imovinska sigurnost građana, te sloboda privatne inicijative u privrednom životu, kao i ravnopravnost žene sa muškarcem.

Do početka rata u Bosni i Hercegovini, 1992. godine, ovaj datum proslavljan je i bio je neradni dan na teritoriji cijele BiH. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, kojim je okončan rat i potvrđena njena sadašnja teritorijalna struktura, 25. novembar kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine nastavio se obilježavati samo u Federaciji BiH.

Stoga će Dan državnosti Bosne i Hercegovine, danas biti obilježen samo u Federaciji BiH, gdje je odlukom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike neradni dan.

Na ovaj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

Na ulicama, zgradama institucija, prodajnim i drugim objektima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu i drugim gradovima u FBiH povodom Dana državnosti istaknute su zastave Bosne i Hercegovine.

Dan državnosti će u Federaciji BiH biti obilježen nizom manifestacija, a brojne delegacije položiće cvijeće na spomen-obilježjima iz prethodna dva rata.

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović organizuju Svečani prijem u sarajevskoj Vijećnici, piše bhrt.

