5 znakova da vaš automobil troši previše goriva – većina vozača ignoriše ovo

Prvi znak je povećana potrošnja bez očiglednog razloga. Ako primijetite da češće sipate gorivo, vrijeme je za provjeru. Zatim, tu je nepravilan rad motora – trzanje ili slab odziv na gas često ukazuju na problem.

Također, pritisak u gumama igra veliku ulogu. Premalo napumpane gume povećavaju otpor i samim tim potrošnju. Prljavi filter zraka i loše svjećice dodatno pogoršavaju situaciju.

Redovno održavanje ne samo da štedi novac, već produžava vijek trajanja vozila. Ako prepoznate ove znakove na vrijeme, možete izbjeći veće kvarove i nepotrebne troškove.

