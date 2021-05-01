YouTube na TV-u uvodi neugodno pravilo

Zašto više nećete moći preskočiti reklame?

Nova strategija kompanije fokusira se na tzv. povezane televizore (Connected TV), koji su trenutno najbrže rastući segment publike. Google koristi vještačku inteligenciju koja procjenjuje kada je najbolje pustiti dugačku reklamu umjesto kratkih od 6 ili 15 sekundi. Cilj je da se oglašivači povežu sa ljudima dok su opušteni u dnevnim sobama i manje skloni brzom mijenjanju sadržaja.

Ova promjena značajno mijenja navike gledalaca koji su navikli na slobodu interneta. Reklame koje su se ranije mogle preskočiti nakon pet sekundi sada će se emitovati u cijelosti, vraćajući nas u eru tradicionalnih TV kanala. YouTube je ovim potezom premašio gigante poput Disneya i Warner Brosa, potvrđujući dominaciju digitalnog videa na tržištu.

Rješenja za korisnike koji ne žele reklame

Za one koji ne žele gubiti vrijeme na duge komercijalne blokove, Google nudi jedino rješenje: YouTube Premium pretplatu. Kompanija je već pojačala borbu protiv blokatora reklama, čime jasno stavlja do znanja da želi ili vašu pažnju ili novac. Analitičari sa Wall Streeta ovaj potez nazivaju krunisanjem YouTube-a za novog kralja medija.

Iako zarada od reklama još uvijek nije veća od one koju ostvaruje Meta, dominacija u video formatu je apsolutna. Google testira granice strpljenja korisnika kako bi procijenio koliko ljudi mogu trpjeti prije nego što počnu plaćati mjesečnu pretplatu. Ako gledate YouTube preko TV-a, spremite se da daljinski upravljač koristite znatno manje nego ranije

