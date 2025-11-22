Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana – pripremite se na zatrpavanje

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini sa kišom. Očekivana visina novog snijega je od 5 do 10 cm, a u planinskim područjima i do 20 cm. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u planinskim područjima na momente i pojačan. Temperatura zraka većinom između -3 i 4, na jugu od 6 do 11 stupnjeva.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati slab snijeg, a na jugu će padati kiša. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu od 4 do 8 stupnjeva.

U ponedjeljak novo naoblačenje sa zapada će u drugoj polovini dana uvjetovat kišu. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, uglavnom u jutarnjim satima. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 11 stupnjeva.

U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom dana, kiša u Bosni će postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 13 stupnjeva.

