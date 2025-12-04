SEDMIČNI HOROSKOP od 8.12. do 14.12. – Najsretniji znakovi će biti Strijelac, Vodenjak, Lav

Ovan

LJUBAV: Intelektualna razina osobnih odnosa bit će kvalitetna, a sve ostalo uglavnom će vas navoditi na nadmudrivanja. Stoga spustite loptu i razmislite što je zanimljivo oko vas i u vama. Probudite to. Razgovarajte, ali ne inzistirajte na zagrljajima.

KARIJERA: Stići će zanimljive vijesti i sad ćete moći raditi punim plućima. Cijela situacija postat će vidno jasnija. Okolnosti će vam ići na ruku, a pravac u kom će se razvijati vaši poslovi bit će sve stabilniji. Bit ćete ambiciozni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se napornih ljudi.

Bik

LJUBAV: Ako ste još sami, malo bolje pogledajte osobe iz svoje radne sredine. Jedna poruka ili telefonski poziv mogao bi vam donijeti vrlo ugodno poznanstvo, a kasnije možda i nešto više. Oni koji već jesu u vezama uživat će u svojoj svakodnevici.

KARIJERA: Uvidjet ćete da se umarate, te da vam treba dva put više vremena za obaviti stvari koje inače obavljate brže. Zato je potrebno pažljivo isplanirati radne sate i ekonomizirati sa svojim snagama. Vi to dobro znate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte i dovoljno spavajte.

Blizanci

LJUBAV: Većinu slobodnog vremena provodit ćete u samoći i sanjarenju. Ako već jeste u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Prilike za ljubav sami ćete izbjegavati. Razmislite o sebi i svojim potezima. Otkrijte svoje slabe točke.

KARIJERA: Mnogi će na poslu pokazati emocije ili će shvatiti koliko vole ono što rade. Otuda će proisteći i nova motivacija, te još uporniji rad. Vaša predanost i energija za mnoge će biti zarazni. neki ćete pokrenuti nadređene da razmislite o planovima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete manjak energije.

Rak

LJUBAV: Energija kojom ćete zračiti privlačit će čak i one koji vam inače nisu skloni. Ako tražite srodnu dušu i još ste sami, oslonite se u potpunosti na svoje samopouzdanje. Čak i ako u početku sve ne bude išlo glatko, stvari će se razviti u vašu korist.

KARIJERA: Radni tjedan bit će šaren. S jedne strane, jedva ćete čekati da se izrazite i pokažete što sve možete, no s druge strane, o nekim temama bit će mudrije šutjeti ili ih odgoditi. Najbolje će proći oni koji će znati balansirati. Budite budni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoj unutrašnji glas.

Lav

LJUBAV: Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer ovih dana ništa ne ispunjava vaša ljubavna očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati solidan status quo u vašoj vezi. Budite diplomat.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Moguće je da će provokatori otići raditi nekamo drugdje, pa će svima biti lakše. Neki će morati pozavršavati zaostatke i to će im ići na živce. Nedostatak prave akcije u vama će izazivati monotoniju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte neki akcijski film.

Djevica

LJUBAV: Šarenilo koje sad živite reflektira se na vaše osobne odnose jednako raznoliko. Možete bježati, možete trpjeti, možete se ironično smijati. Vi ćete vjerojatno prolaziti sve te reakcije, ali snagu ćete uvijek crpiti iz svoje ljubavi i međusobnog uvažavanja.

KARIJERA: Dva koraka prema naprijed pa jedan prema nazad. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbrojite sve, nije tako loše, jer se ipak nešto pomiče. I to je nešto. Razmislite o svojim ambicijama i planovima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte biti što više realni.

Vaga

LJUBAV: Bit će malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženja, ali ne takva da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više poboljšate svoj odnos. Samci će biti pomalo ukočeni.

KARIJERA: Uslijedit će odgovori koje ste očekivali i sad nastavljate svoju borbu do kraja, odnosno do konačne pobjede. Ove promjene toliko će vas zaokupiti da katkada nećete vidjeti ništa drugo. Ono što postignete na ovaj način zaživjet će.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki se sve više zanimaju za filozofiju.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete privlačni. Služit ćete se erotikom za potpuno zavođenje. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje. Zato je najbolje da šutite.

KARIJERA: Bit će zanimljivih poslova, a posebno onih uslužnog karaktera. Ponekad od svega nećete moći predahnuti, ali najviše će vas živcirati što će neki vaši kolege funkcionirati i više nego aljkavo. Pokušat ćete ih usmjeriti da rade savjesnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

Strijelac

LJUBAV: Ljubavna rezignacija i neraspoloženje bit će obilježja ovih dana. Distanca u osobnim odnosima bit će vaš odgovor na potrebe druge strane za nježnostima. Ipak, pokažite bar malo pažnje nekim darom kako vam kasnije ne bi bilo žao.

KARIJERA: Zavući se u mir vlastitog doma ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija. Radovi u kući li tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se spontano. Na radnom mjestu vjerojatno ćete se boriti sa šefovima. Budite mudri.

ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na one sadržaje koji vas vesele.

Jarac

LJUBAV: Ovih dana smanjit ćete svoje izlaske i više se usredotočiti na zajednički boravak u svom domu. Neće vam više biti potrebne društvene atrakcije. Bit će dovoljno ostati kod kuće s voljenom osobom ili poći na neko mjesto gdje ćete biti sami.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i otkrit ćete da mnogo ljudi želi surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, trebat će još razraditi neke detalje. Razradite sve u detalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jača vaše samopouzdanje.

Vodenjak

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama suprotnog spola. Pored toga, bit ćete vrlo atraktivni i poduzetni. U takvim okolnostima možete zavesti mnoge. Oni u vezama bit će pomalo nemirni.

KARIJERA: Komunicirat ćete sa suradnicima oko nevelikih tema, ali ćete to odraditi besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravih izazova jer oni koje doživljavate svakodnevno bit će obojeni stresom. Borite se, isplatit će se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoje bliske prijatelje.

Ribe

LJUBAV: Tijekom ovog tjedna vaši će se osobni odnosi vjerojatno poboljšati. Svakim danom vi ćete postajati sve spremniji za dijeljenje s drugima. Voljena osoba će opet biti otvorena prema vama. Osvježit će vas zanimljiv izlet ili putovanje.

KARIJERA: Većina glavnih poteza ovisit će o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje ruke. Sreća da je tako, jer imate potrebu razviti neke svoje ideje u praksi. Utoliko će doći do poboljšanja na vašem radnom mjestu. Budite hrabriji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetite prirodu oko sebe, piše ehoroskop.net.

