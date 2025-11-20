BiH

Napadač mu prišao s leđa: Policajac napadnut ispred Palate predsjednika RS-a VIDEO

Objavljeno prije 21 minuta

Ispred Palate predsjednika Republike Srpske danas oko 12 časova jedna muška osoba fizički je nasrnula na policajca.

Prema snimku koji se širi društvenim mrežama, napadač je prišao službeniku s leđa, oborio ga na tlo i potom pokušao da ga savlada.

O incidentu se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

“A.K. je danas oko 12.00 časova ispred Palate Republike fizički napao s leđa policijskog službenika, nakon čega je savladan od strane drugih policijskih službenika koji su se nalazili na licu mjesta i lišen je slobode, saopštili su.

U saopštenju se dodaje da je o događaju obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Prema nezvaničnim informacijama muškarac je juče i ranije danas pokušao da izvrši samoubistvo, ali je od toga odustao, pa je, sudeći prema svemu, odlučio da napadne policajca kako bi isprovocirao njegove kolege da upotrebe oružje i da mu oduzmu život, prenosi banjaluka.net


