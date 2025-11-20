Napadač mu prišao s leđa: Policajac napadnut ispred Palate predsjednika RS-a VIDEO

Prema snimku koji se širi društvenim mrežama, napadač je prišao službeniku s leđa, oborio ga na tlo i potom pokušao da ga savlada.



O incidentu se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

“A.K. je danas oko 12.00 časova ispred Palate Republike fizički napao s leđa policijskog službenika, nakon čega je savladan od strane drugih policijskih službenika koji su se nalazili na licu mjesta i lišen je slobode, saopštili su.

U saopštenju se dodaje da je o događaju obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Prema nezvaničnim informacijama muškarac je juče i ranije danas pokušao da izvrši samoubistvo, ali je od toga odustao, pa je, sudeći prema svemu, odlučio da napadne policajca kako bi isprovocirao njegove kolege da upotrebe oružje i da mu oduzmu život, prenosi banjaluka.net

