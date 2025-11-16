Velika Britanija šalje vojsku u BiH

Ovu odluku potvrdio je britanski ministar odbrane John Healey tokom sastanka odbrambenih lidera grupe E5 u Berlinu, u kojoj su, uz Ujedinjeno Kraljevstvo, i Francuska, Njemačka, Italija te Poljska.

Healey je istakao da raspoređivanje britanskih vojnika dolazi u vrijeme novih sigurnosnih izazova u Evropi, te najavio i nastavak podrške belgijskim snagama u oblasti protivdronovske odbrane, nakon porasta prijetnji koje dolaze od bespilotnih letjelica. Prema njegovim riječima, „nova era prijetnji zahtijeva novu eru u odbrani“, zbog čega London pojačava saradnju s evropskim partnerima.

Britanski vojnici u BiH trenirat će zajedno s Oružanim snagama BiH, a fokus vježbi bit će na infanterijskim taktikama, vođstvu, zaštiti od hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji, te unapređenju interoperabilnosti unutar NATO-a. U misiju su uključene sve članice E5 grupe, koje žele ojačati sigurnosnu arhitekturu regiona.

Velika Britanija ima dugu historiju angažmana na zapadnom Balkanu, posebno tokom ratova 1990-ih, kada je 72 britanskih vojnika izgubilo život u operacijama očuvanja mira. Današnje aktivnosti predstavljaju nastavak britanske politike snažne podrške stabilnosti Balkana.

Istovremeno, britanske oružane snage provode i niz drugih međunarodnih vježbi. Vojnici 12. pukovnije Kraljevske artiljerije poslani su u Finsku na vježbu Mallet Strike, tokom koje se koristi i raketni sistem Starstreak za borbu protiv dronova. Najavljene su i vježbe Gualish s Francuskom, Falcon Strike s Italijom, kao i učešće u NATO operaciji Eastern Sentry koja štiti zračni prostor Poljske.

Sastanak grupe E5, koja okuplja evropske države s najvećim odbrambenim budžetima, potvrdio je namjeru partnera da intenziviraju saradnju i zajednički odgovore na rastuće sigurnosne izazove u Evropi.

